Пенсіонери в Україні зможуть отримувати гідні виплати: названо спосіб

Пенсії в Україні (фото: freepik)

Пенсіонери зможуть у майбутньому розраховувати на гідне забезпечення в старості

Україна з 1 січня 2021 року може почати плавний перехід на накопичувальну пенсійну систему. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з наступного року на накопичення будуть йти 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ - всього 4 %. Що думають про нововведення експерти, і який спосіб пенсійного забезпечення зможе забезпечити українцям безбідну старість - читайте в матеріалі Styler.

Голова Ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олена Сотскова відповіла на питання, що цікавлять багатьох українців.

Яка модель пенсійної системи найкраща

На думку фахівця, ідеальною є потрійна пенсія: солідарна, обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна.

У людини на пенсії може бути не одне джерело доходу, а три, вважає Сотскова:

з солідарної системи за рахунок внесків тих людей, які працюють;

з власного пенсійного рахунку, на який роботодавець робив обов'язкові внески із зарплати людини протягом життя;

з власного пенсійного рахунку, на який людина могла робити добровільні внески додатково до обов'язкових.

Ну а існуюча солідарна пенсійна система вже віджила своє і потребує реформування.

"Мабуть, всі вже знають, що існуюча солідарна пенсійна система вже ніколи не зможе забезпечити гідні пенсії ні теперішнім, ні прийдешнім поколінням громадян. Зараз 13 мільйонів платників внесків повинні забезпечити пенсіями 11,2 мільйонів пенсіонерів. Це неможливо. З часом кількість пенсіонерів по відношенню до працюючих буде тільки рости. І це проблема не тільки України, а і всього світу", - розповіла Styler Олена Сотскова.

Якщо ж в Україні буде впроваджена така пенсійна система, то коефіцієнт пенсійного заміщення, який на сьогодні становить 28 % від заробітної плати (стільки людина отримує пенсії від свого доходу), збільшиться до 43%.

Чи є варіанти для України крім накопичувальної пенсії

"Альтернативи негайного введення обов'язкової накопичувальної системи немає, - категорично заявила експерт. - При існуючих в Україні демографії та параметрів солідарної системи, рівень заміщення пенсією втраченого заробітку буде постійно знижуватися з нинішніх 28% до 18% протягом наступних 30 років. Це вдвічі менше, ніж передбачено конвенціями Міжнародної організації праці та директивами Європейського Союзу".

А зволікання із запровадженням накопичувальної системи за останні 10 років вже призвело до кризи. Так, якби реформа була впроваджена ще декаду тому, то зараз пенсіонери могли б отримувати на 17% більше.

Подальша ж бездіяльність призведе лише до ще більших злиднів майбутніх поколінь пенсіонерів.

"Пенсійна реформа триває вже майже 20 років, але найважливіша її складова все ніяк не запрацює", - додала експерт.

Раніше ми писали, що українцям готують нову пенсійну реформу. Стало відомо, кого чекають солідні доплати.

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Автор: Светлана Мащенко