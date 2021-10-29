Пенсионеры в Украине могут подавать на повышение выплат: кто имеет право

Некоторые категории пенсионеров могут претендовать на увеличение ежемесячных выплат. Речь идет о надбавке "за выслугу лет".
Кто имеет такое право, как получить больше, пишет специализированное издание "Бюджетник".
Надбавка за выслугу лет является одной из составляющих заработной платы и обязательной выплатой. Ее размер зависит от стажа на той или иной должности и устанавливается на основании соответствующих нормативно-правовых документов.
Поскольку доплата за выслугу лет является обязательной выплатой работникам бюджетной сферы, то ее невыплата будет нарушением трудового законодательства, за которое работодатель будет нести административную ответственность.
В Пенсионном фонде уточнили, что пенсии за выслугу лет назначаются только после выхода с работы, которая дает право на эту пенсию.
Ранее мы писали, что 1,5 миллиона пенсионеров назначили новые доплаты. В Кабмине рассказали, кому именно добавят денег.