Не пенсионеры: стало известно, кто самый бедный среди украинцев

Так, по словам эксперта, самые бедные среди украинцев именно дети. Кроме того, чем больше детей в семье, тем выше риск бедности. Причем он очень высокий, начиная со второго ребенка в семье.

"Говорят, мол, пенсионеры бедные. Однако любой пенсионер имеет хоть какой-то доход... Ребенок никогда не несет за собой дохода, поэтому деньги родителей автоматически делятся сразу на всех членов семьи", - говорит кандидат экономических наук.

И хотя это особенность не только нашей страны, однако именно в Украине это становится большой проблемой из-за низких стандартов оплаты труда.

"Молодые родители не имеют возможности зарабатывать много. Именно на время старта их трудовой карьеры приходится рождение и воспитание детей", - отметила Черенько.

Самый рискованный период, говорит она, - пока ребенку еще не исполнилось 6 лет.

"Во-первых, они требуют много внимания и один из родителей не может полноценно работать. Во-вторых, появляется много дополнительных расходов. Если в семье есть дети до шести лет, она имеет более высокие риски бедности", - подчеркнула экономист.

Но есть еще один фактор риска - проживание в сельской местности.

"Если раньше разделение между высоким и низким уровнем бедности пролегал между городом и селом, мы говорили о стандартах города и села, где-то после кризиса 2008 года наблюдаем ситуацию, когда малые города по показателям начали приближаться к селам. Скажем так, более низкие риски бедности гарантирует лишь проживание в крупных городах", - резюмировала Черенько.