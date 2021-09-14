Не пенсіонери: стало відомо, хто найбідніший серед українців

Так, за словами експертки, найбідніші серед українців саме діти. Крім того, чим більше дітей в родині, тим вищий ризик бідності. Причому він дуже високий, починаючи з другої дитини в сім'ї.

"Кажуть, мовляв, пенсіонери бідні. Проте будь-який пенсіонер має бодай якийсь дохід... Дитина ніколи не несе за собою доходу, тому гроші батьків автоматично діляться одразу на всіх членів родини", - говорить кандидат економічних наук.

І хоч це особливість не лише нашої країни, однак саме в Україні це стає великою проблемою через занизькі стандарти оплати праці.

"Молоді батьки не мають змоги заробляти багато. Саме на час старту їхньої трудової кар'єри припадає народження та виховання дітей", - зауважила Черенько.

Найризикованіший період, каже вона, - поки дитині ще не виповнилось 6 років.

"По-перше, вони вимагають багато уваги й один з батьків не може повноцінно працювати. По-друге, з'являється багато додаткових витрат. Якщо в сім'ї є діти до шести років, вона має вищі ризики бідності", - підкреслила економіст.

Але є ще один фактор ризику - проживання у сільській місцевості.

"Якщо раніше поділ між високим та низьким рівнем бідності пролягав між містом і селом, ми говорили про стандарти міста та села, то десь після кризи 2008 року спостерігаємо ситуацію, коли малі міста за показниками почали наближатись до сіл. Скажімо так, нижчі ризики бідності гарантує лише проживання у великих містах", - резюмувала Черенько.