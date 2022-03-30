Пенсіонери теж можуть отримати 6500 допомоги єПідтримки: хто саме

Деякі категорії українських пенсіонерів також можуть розраховувати на отримання допомоги 6500 грн за програмою єПідтримка.

Хто вони, як оформити і до якої дати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Так, розраховувати на виплату можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп, які працювали на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Тобто, на виплату 6500 грн можуть розраховувати пенсіонери, які:

До початку активних бойових дій офіційно працювали та за них була подана звітність за 4 квартал 2021 року (крім працівників держустанов та компаній, які перебувають в стані ліквідації).

Вели підприємницьку діяльність. Зокрема: ФОПи (всі групи), які подали податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік та не перебувають у стані припинення чи ліквідації.

А також ФОПи, які стоять на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в областях, затверджених Кабміном.

Допомогу наразі можуть отримати українці, які працювали у:

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Київській,

Житомирській,

Одеській,

Волинській,

Дніпропетровській областях,

місті Київ.

Важливо!

Оформити заявку на допомогу в розмірі 6500 грн на порталі чи у застосунку Дія можна до 31 березня 2022 року.

Як отримати 6500 грн допомоги?

Треба подати заявку на отримання 6500 грн онлайн через додаток Дія. Зайдіть у Дію, натисніть Послуги та оберіть єПідтримка. Оберіть картку єПідтримка. Оформити картку єПідтримка можна у банках: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank та ПУМБ. Потім натисніть "Отримати допомогу" та очікуйте зарахування коштів (1-3 днів).

Чи є термін використання 6500 грн допомоги?

Обов'язкове використання допомоги в рамках "єПідтримка" протягом 9 місяців.