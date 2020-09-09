Пенсионеров в Украине обрадовали очередным повышением: кто получит больше

Пенсии в Украине (фото: freepik)

Пенсии в Украине до конца 2020 года вырастут еще несколько раз

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд повышений выплат до конца 2020 года. Так, с 1 сентября пенсию добавили 14% (1,6 млн) пенсионеров, что связано с ростом минимальной зарплаты до 5000 грн.

Впрочем, такая прибавка коснулась только одной категории - тех, кто старше 65 лет, с полным страховым стажем (35 мужчины и 30 - женщины), не работает и получает минимальную пенсию для своего возраста. Но это еще не последние надбавки в этом году, пишет Сегодня.

Почему пенсию подняли не всем

Так, минимальные выплаты для любого пенсионера сегодня равны 1712 грн, что является прожиточным минимумом для нетрудоспособных - пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью.

Но, согласно закону, неработающие пенсионеры старше 65 лет с полным страховым стажем не могут получать меньше 40% минимальной зарплаты. Поэтому с 1 сентября им прибавили выплаты - максимум составил 110,8 грн (но выплаты такой категории не должны быть менее 2000 грн).

А в 2021 году этой категории украинцев снова обещают повысить пенсии благодаря росту минимальной зарплаты. С 1 января она "минималка" вырастет до 6000 гривен, с 1 июля - до 6500. Соответственно названной выше категории пенсионеров выплаты повысят до 2400 и 2600 гривен.

Когда и кому еще добавят пенсии в 2020 году

С 1 декабря вырастет минимальная пенсия в связи с повышением прожиточного минимума с 1712 до 1769 грн (+57 грн).

В Минсоцполитики говорят, что декабрьское повышение коснется 30% (более 3 млн) пенсионеров.

В связи с этим повышением, пенсии увеличатся и у других получателей выплат:

инвалиды войны - вырастут на 205-370 грн (зависимо от группы),

инвалиды ЧАЭС - на 128-162 грн,

участники боевых действий - на 93 грн.

Кроме того, все эти категории получат еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

Шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионерам с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "народный" или "заслуженный") добавят от 11,4 до 22,8 грн.

А вот остальные категории, получающие пенсии по возрасту, с ростом прожиточного минимума получат совсем ничего - от 57 копеек до 7-12 грн. Это так называемые доплаты за стаж - 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

Не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Напомним, что украинцам, которые достигли 75 лет, обещают ежемесячную надбавку за возраст в размере 500 грн.

Ранее мы писали, что пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз.