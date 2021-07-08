Пенсионерку из Украины врач отправил на лечение в "ЛНР", но всплыл интересный нюанс

В Новопскове Луганской области, который подконтролен Украине, 74-летнюю пациентку направили на лечение в больницу Луганска ("ЛНР").
Об этом сообщил на своей Facebook-странице Константин Реуцкий.
Направление выписал местный врач в Новопскове, но вот на КПП самопровозглашенной республики женщину не пустили в Луганск.
Варваре Васильевне 74 года. Она рассказала, что направление ей дали в новопсковской больнице, подписанное врачом Нестеренко. Н.В.
"Мне дали направление в больнице 7 июля, я не знаю, что там у них происходит", - рассказала пенсионерка.
Женщина сказала, что перед тем, как ехать в Луганск, она не связывалась с больницей в Луганске.
"Я же думала, раз направили, то надо ехать", – призналась Варвара Васильевна.
Пожилая женщина также сообщила, что на том конце ее развернули и посоветовали звонить в Министерство иностранных дел.
Доктор выдал пенсионерке справку (facebook.com/reutski)
В комментариях отметили, что врач дал пенсионерке не направление, а справку. Именно поэтому в Луганск ее не пропустили. Также украинцы считает, что бабушка подделала справку, чтобы поехать в "ЛНР".
Как мы ранее писали, в Киеве задержали боевика "ЛНР", который выдавал себя за переселенца.