Пенсіонерку з України лікар відправив на лікування в "ЛНР", але сплив цікавий нюанс

Направлення виписав місцевий лікар в Новопскові, але ось на КПП самопроголошеної республіки жінку не пустили в Луганськ.

Пенсіонерка розповіла, як це було

Варварі Василівні 74 роки. Вона розповіла, що напрямок їй дали в Новопсковській лікарні, підписане лікарем Нестеренко. Н.В.

"Мені дали направлення в лікарні 7 липня, я не знаю, що там у них відбувається", - розповіла пенсіонерка.

Жінка сказала, що перед тим, як їхати в Луганськ, вона не зв'язувалася з лікарнею в Луганську.

"Я ж думала, раз направили, то треба їхати", - зізналася Варвара Василівна.

Літня жінка також повідомила, що на тому кінці її розгорнули і порадили дзвонити в Міністерство закордонних справ.

Доктор видав пенсіонерці довідку (facebook.com/reutski)

Сплив цікавий нюанс

У коментарях зазначили, що лікар дав пенсіонерці не направлення, а довідку. Саме тому в Луганськ її не пропустили. Також українці вважають, що бабуся підробила довідку, щоб поїхати в"ЛНР".