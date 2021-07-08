RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пенсіонерку з України лікар відправив на лікування в "ЛНР", але сплив цікавий нюанс

Автор: Людмила Жукова

У Новопскові Луганської області, який підконтрольний Україні, 74-річну пацієнтку направили на лікування в лікарню Луганська ("ЛНР").

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Костянтин Реуцький.

Направлення виписав місцевий лікар в Новопскові, але ось на КПП самопроголошеної республіки жінку не пустили в Луганськ.

Пенсіонерка розповіла, як це було

Варварі Василівні 74 роки. Вона розповіла, що напрямок їй дали в Новопсковській лікарні, підписане лікарем Нестеренко. Н.В.

"Мені дали направлення в лікарні 7 липня, я не знаю, що там у них відбувається", - розповіла пенсіонерка.

Жінка сказала, що перед тим, як їхати в Луганськ, вона не зв'язувалася з лікарнею в Луганську.

"Я ж думала, раз направили, то треба їхати", - зізналася Варвара Василівна.

Літня жінка також повідомила, що на тому кінці її розгорнули і порадили дзвонити в Міністерство закордонних справ.

Доктор видав пенсіонерці довідку (facebook.com/reutski)

Сплив цікавий нюанс

У коментарях зазначили, що лікар дав пенсіонерці не направлення, а довідку. Саме тому в Луганськ її не пропустили. Також українці вважають, що бабуся підробила довідку, щоб поїхати в"ЛНР".

  • Довідка. Уся справа в цьому. Чи не напружимо, не напрямок, а довідка. Це не є основою для пропуску на окуповану територію. Лікар хитрий, а жінка не має розуму, щоб відрізнити довідку від направлення.
  • Справа не в назві або формі документа. Це довідка ЛКК (лікарсько консультаційної комісії). Підписів два. Глава ЛКК і лікуючий лікар. Документ має вагу і цілком передає необхідні подальші рекомендації.
  • Луганськ - це Україна! А, якщо по суті - мені здається, що бабусі просто потрібно було на окуповану територію, вона зі сльозами на очах просила довідку в когось зі знайомих медпрацівників, а як не вийшло діло - пішла скаржитися. Мабуть, з об*роченців хтось розуміється на діагнозах, тому й не пустили.
  • Дивна історія, схоже і правда бабці довідку підробили, щоб вона в Луганськ потрапила. Навряд чи б лікарі її направили на обстеження в Луганськ.

Як ми раніше писали, у Києві затримали бойовика " ЛНР", який видавав себе за переселенця.

Читайте РБК-Україна в Google News
пенсионерка