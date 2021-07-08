Пенсіонерку з України лікар відправив на лікування в "ЛНР", але сплив цікавий нюанс

У Новопскові Луганської області, який підконтрольний Україні, 74-річну пацієнтку направили на лікування в лікарню Луганська ("ЛНР").
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Костянтин Реуцький.
Направлення виписав місцевий лікар в Новопскові, але ось на КПП самопроголошеної республіки жінку не пустили в Луганськ.
Варварі Василівні 74 роки. Вона розповіла, що напрямок їй дали в Новопсковській лікарні, підписане лікарем Нестеренко. Н.В.
"Мені дали направлення в лікарні 7 липня, я не знаю, що там у них відбувається", - розповіла пенсіонерка.
Жінка сказала, що перед тим, як їхати в Луганськ, вона не зв'язувалася з лікарнею в Луганську.
"Я ж думала, раз направили, то треба їхати", - зізналася Варвара Василівна.
Літня жінка також повідомила, що на тому кінці її розгорнули і порадили дзвонити в Міністерство закордонних справ.
Доктор видав пенсіонерці довідку (facebook.com/reutski)
У коментарях зазначили, що лікар дав пенсіонерці не направлення, а довідку. Саме тому в Луганськ її не пропустили. Також українці вважають, що бабуся підробила довідку, щоб поїхати в"ЛНР".
Як ми раніше писали, у Києві затримали бойовика " ЛНР", який видавав себе за переселенця.