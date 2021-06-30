Выдавал себя за переселенца. В Киеве задержали боевика "ЛНР"
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Киеве боевика "ЛНР". Он прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Боевик входил в состав пророссийской террористической организации "ЛНР" в качестве "старшего стрелка народной милиции". Также задержанный занимался обслуживанием боевой техники оккупационных войск.
Силовики подозревают, что боевика могли направить на подконтрольную Украине территории для выполнения диверсионно-разведывательных задач.
Сейчас в отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Фото: задержанный боевик "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее в Луганской области правоохранители задержали гражданина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России. Он, по версии следствия, планировал совершить теракт в Северодонецке.