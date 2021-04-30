В Киеве нашли девочку, которая исчезла с детской площадки: пенсионерка забрала домой

В Киеве правоохранители разыскивали 6-летнюю девочку, которая исчезла с детской площадки. Оказалось, что ребенка к себе домой забрала пенсионерка.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, мать отпустила дочь погулять на улицу, а впоследствии обнаружила, что девочка исчезла с детской площадки.

Полицейские около часа искали девочку, опрашивая очевидцев и просматривая записи с камер наблюдения.

"Сотрудники территориального отдела полиции №2 обнаружили 6-летнего ребенка у местной жительницы соседнего подъезда. 55-летняя женщина гуляла с собакой и, увидев растерянную девочку, забрала к себе домой и пытались выяснить, где ее родители", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

В полиции уточнили, что никаких противоправных действий в отношении ребенка пенсионерка не совершила.

С мамой девочки провели профилактическую беседу и составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Фото: в Киеве разыскали пропавшую девочку и вернули напуганной маме (фото facebook.com/UA.KyivPolice)