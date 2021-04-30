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У Києві знайшли дівчинку, яка зникла з дитячого майданчику: пенсіонерка забрала додому

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 16:35
У Києві знайшли дівчинку, яка зникла з дитячого майданчику: пенсіонерка забрала додому Фото: у Києві поліція шукала зниклу дівчинку (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві правоохоронці розшукували 6-річну дівчинку, яка зникла з дитячого майданчика. Виявилося, що дитину до себе додому забрала пенсіонерка.

Як розповіли у прес-службі поліції Києва, мати відпустила доньку погуляти на вулицю, а згодом виявила, що дівчинка зникла з дитячого майданчику.

Поліцейські близько години шукали дівчинку, опитуючи очевидців та переглядаючи записи з камер спостереження.

"Співробітники територіального відділу поліції №2 виявили 6-річну дитину у місцевої мешканки сусіднього під’їзду. 55-річна жінка гуляла з собакою та, побачивши розгублену дівчинку, забрала до себе додому й намагалися з’ясувати, де її батьки", - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

У поліції уточнили, що жодних протиправних дій відносно дитини пенсіонерка не вчинила.

З мамою дівчинки провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

У Києві знайшли дівчинку, яка зникла з дитячого майданчику: пенсіонерка забрала додому

Фото: у Києві розшукали зниклу дівчинку і повернули наляканій мамі (facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше ми писали, що під Хмельницьким дівчинка провалилася у 17-метровий аварійний колодязь, а мати кинулась їй на порятунок.

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