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Под Хмельницким девочка упала в 17-метровый колодец, и мать бросилась за ней

Новина українською → Хмельницкая область, Среда 31 марта 2021 12:10
Под Хмельницким девочка упала в 17-метровый колодец, и мать бросилась за ней Коллаж РБК-Украина: Под Хмельницким мама с дочкой провалились в колодец
Автор: Светлана Мащенко

В Хмельницкой области случилось страшное ЧП, в котором мама и ребенок просто чудом выжили, отделавшись травмами, неопасными для жизни. Девочка провалилась в 17-метровый аварийный колодец, а мать бросилась ей на спасение.

Детали происшествия рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Так, 30 марта в 16:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Гончарная в пгт Летичев, в колодец упала 5-ти летний ребенок и его мать. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и с помощью веревки достали сначала девочку, а затем и маму.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, а мать совсем не пострадала. Девочку забрали медики для дальнейшего обследования.

Под Хмельницким девочка упала в 17-метровый колодец, и мать бросилась за ней

Женщина, которая бросилась в колодец спасать дочку (facebook.com/DSNSKHM)

По словам женщины, ее ребенок случайно попал в аварийный колодец. Когда она это увидела, немедленно бросилась за дочкой. Этот колодец без воды, а его глубина - около 17 метров (как 5-6-ти этажный дом).

Спасатели призвали следить внимательнее за детьми, ведь порой несколько секунд отделяют от трагедии.

Под Хмельницким девочка упала в 17-метровый колодец, и мать бросилась за нейПод Хмельницким девочка упала в 17-метровый колодец, и мать бросилась за ней

Фото: Тот самый аварийный колодец (facebook.com/DSNSKHM)

К слову, мы писали, что в Запорожской области 60-летняя женщина угодила в цистерну с семечками подсолнуха, емкостью 75 кубических метров, где едва не погибла.

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