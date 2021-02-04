Пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за закрытия каналов Медведчука (видео)

Пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за закрытия телеканалов (коллаж: РБК-Украина)

На этой неделе, 2 февраля, из украинских эфиров пропали три телеканала: ZIK, NewsOne и "112 Украина". Это произошло после того, как ввели санкции против депутата партии ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет данными каналами.

Закрытие телеканалов украинцы восприняли по-разному. Кто-то обрадовался этому, поскольку считает, что они вели пропагандистскую деятельность, а кто-то был очень расстроен. Так одна пенсионера даже расплакалась в эфире телеканала "НАШ".

Женщина по имени Тамила из Херсонской области позвонила на телеканал во время прямого эфира и сквозь слезы спросила у ведущих, почему эти каналы закрыли.

"Нам пенсионерам вечером нечего вообще смотреть. Что же это за беспредел такой? Ну разве так можно поступать с людьми? Скажите этому правительству, что это будет второй Майдан", - посетовала украинка.

При этом на телеканале ее попытались успокоить и заявили, что жизнь не заканчивается на этом и не надо себя так накручивать. Также попросили не переживать так сильно.

"Это же на нервную систему как действует", - добавила женщина.

Пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за закрытия телеканалов (видео: YouTube)

Отметим, что в Киеве под зданием телеканала "НАШ" устроили акцию протеста, в ходе которой произошла потасовка между митингующими и полицией. Участники протеста требовали закрытия телеканала "НАШ".

Под телеканалом задержали ветерана, после чего он вылез в окно и начал угрожать самоубийством в отделении полиции.