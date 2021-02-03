Каналы Zik и Newsone прекратили вещание: что произошло

В Украине перестали работать телеканалы ZIK, NewsOne и 112 (фото: РБК-Украина)

Во вторник, 2 февраля, с украинских эфиров пропало три телеканала: ZIK, NewsOne и 112. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет данными телеканалами.

Санкции вводятся на 5 лет. Об этом говорится на сайте президента.

Украинские пользователи уже заметили, что телеканалы ZIK, NewsOne и 112 больше не транслируются, и картинка выглядит вот так.

В Украине перестали работать телеканалы ZIK, NewsOne и 112 (фото: Telegram-канал "Грішин")

В Украине перестали работать телеканалы ZIK, NewsOne и 112 (фото: Telegram-канал " PavlovskyNews")

Кроме того, санкции предусматривают еще ряд ограничений для Козака, включая:

блокировку активов, которая подразумевает временное ограничение пользование и распоряжение имуществом; ограничение торговых операций; ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Пользователи сети прокомментировали это.

Я считаю, что эти санкции Зеленский задумал с самого начала. Так и сказал "а давайте выбросим на мороз медведчуковские каналы 2 февраля 2021, поздно вечером, чтобы неожиданно!"

Еще бы НАШ и Интер туда;

Это просто очень много людей загадало такое желание на новый год - и оно сбылось!!

Чудесный конец дня, каждый день бы такие новости;

В любом случае - решение очень неожиданное в положительном смысле;

На спутнике вырубили соответственно у всех и пропало.

Напомним, Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK летом 2019 года.

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