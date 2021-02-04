Пенсіонерка розплакалася в прямому ефірі через закриття каналів Медведчука (відео)

Пенсіонерка розплакалася в прямому ефірі через закриття телеканалів (колаж: РБК-Україна)

На цьому тижні, 2 лютого, з українських ефірів пропали три телеканали: ZIK, NewsOne і "112 Україна". Це сталося після того, як ввели санкції проти депутата партії ОПЗЖ Тараса Козака, який володіє цими каналами.

Закриття телеканалів українці сприйняли по-різному. Хтось зрадів цьому, оскільки вважає, що вони вели пропагандистську діяльність, а хтось був дуже засмучений. Так одна пенсіонера навіть розплакалася в ефірі телеканалу "НАШ".

Жінка на ім'я Таміла з Херсонській області зателефонувала на телеканал під час прямого ефіру і крізь сльози запитала у ведучих, чому ці канали закрили.

"Нам пенсіонерам ввечері взагалі нічого дивитися. Що ж це за свавілля таке? Ну хіба так можна чинити з людьми? Скажіть цьому уряду, що це буде другий Майдан", - сказала українка.

При цьому на телеканалі її спробували заспокоїти і заявили, що життя не закінчується на цьому і не треба себе накручувати. Також попросили не переживати так сильно.

"Це ж на нервову систему як діє", - додала жінка.

Пенсіонерка розплакалася в прямому ефірі через закриття телеканалів (відео: YouTube)

Зазначимо, що в Києві під будівлею телеканалу "НАШ" влаштували акцію протесту, в ході якої відбулася сутичка між протестувальниками і поліцією. Учасники протесту вимагали закриття телеканалу "НАШ".

Під телеканалом затримали ветерана, після чого він виліз у вікно і почав погрожувати самогубством у відділенні поліції.