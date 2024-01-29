Пенсіонерів просять не залишати гроші на картці: в чому причина

Чому краще не зберігати гроші на пенсійній картці

Пенсійна картка не підходить для зберігання заощаджень. Якщо є бажання накопичити гроші, краще вибрати окремий депозитний рахунок.

Справа в тому, що якщо кошти залишаються на карті, з неї не знімаються, не витрачаються і не переказуються, ПФУ припиняє нарахування виплат. Пенсію можна втратити за півроку бездіяльності з рахунком. Виплату перестануть нараховувати, а сам рахунок просто заблокують.

Правило поширюється не лише на власників карток, а й на пенсіонерів, які одержують свої пенсії безпосередньо через Укрпошту. Якщо протягом шести місяців вони не приходять за своїми грошима, нарахування припиняються.

Вважається, що пенсіонери, які півроку не звертаються по кошти на проживання, могли померти. Відсутність активності на карті призводить до висновку, що громадянинові вже не потрібні гроші, тому їхня виплата припиняється.

Друга причина - шахрайські дії з рахунками. Дуже багато випадків, коли аферисти крадуть кошти з карт пенсіонерів, а ті потім скаржаться на це у ПФУ та банки. Потім з'ясуються, що гроші списані за покупки в магазинах чи в інших закладах - без згоди власників. Тому не варто надовго залишати гроші на картці - їми можуть заволодіти шахраї.