Пенсионеров просят не оставлять деньги на карте: в чем причина

Почему лучше не хранить деньги на пенсионной карте

Пенсионная карта не подходит для хранения сбережений. Если есть желание накопить деньги лучше выбрать отдельный депозитный счет.

Неактивный счет

Дело в том, что если денежные средства остаются на карте, с нее не снимаются, не тратятся и не переводятся, ПФУ прекращает начисление выплат. Пенсию можно потерять за полгода бездействия со счетом. Выплату перестанут начислять, а сам счет просто заблокируют.

Правило распространяется не только на держателей карт, но и на пенсионеров, получающих свои пенсии непосредственно через Укрпочту. Если в течение шести месяцев они не приходят за своими деньгами, то начисления прекращаются.

Считается, что пенсионеры, которые полгода не обращаются за средствами на проживание, могли умереть. Отсутствие активности на карте приводит к выводу, что гражданину уже не нужны деньги, поэтому их выплата прекращается.

Следует отметить, что этот механизм, согласно действующему законодательству, работает давно. По словам Марчак, это не значит, что у человека нет прав на пенсию. Это означает, что пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карту человека.

"Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным", - добавила первый заместитель министра.

Мошеннические действия со счетами

Вторая причина - мошеннические действия со счетами. Очень много случаев, когда аферисты воруют средства с карт пенсионеров, а потом жалуются на это в ПФУ и банки. Затем выяснятся, что деньги списаны за покупки в магазинах или других заведениях - без согласия собственников. Поэтому не стоит надолго оставлять деньги на карточке – ими могут завладеть мошенники.