Пенсіонери в Україні зможуть отримати 100% знижки на комуналку: хто саме та як

Згідно з чинним законодавством, певні українські пенсіонери мають можливість бути звільненими від сплати комунальних послуг. Це передбачено для тих осіб, які відповідають певним критеріям.
Хто саме отримає пільгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд.
Знижка надається на послуги житлово-комунального господарства, а також на придбання твердого рідкого палива та зрідженого газу.
Однією з основних умов є проживання пенсіонера у сільській місцевості. Також важливо, щоб фінансовий стан особи визначався як недостатній. Іншими словами, середньомісячний дохід домогосподарства за останні пів року, розрахований на одну особу, не повинен перевищувати визначену суму доходу, яка надає право на соціальні податкові пільги.
Право на пільгу мають колишні:
Зазначимо, що членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.
Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права.
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