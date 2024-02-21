Пенсионеры в Украине смогут получить 100% скидку на коммуналку: кто именно и как

Согласно действующему законодательству, определенные украинские пенсионеры могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг. Это предусмотрено для тех лиц, которые отвечают определенным критериям.
Кто получит льготу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд.
Скидка предоставляется на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также на приобретение жидкого твердого топлива и сжиженного газа.
Одним из основных условий проживания пенсионера в сельской местности. Также важно, чтобы финансовое состояние лица определялось как недостаточное. Другими словами, среднемесячный доход домохозяйства за последние полгода, рассчитанный на одного человека, не должен превышать определенную сумму дохода, предоставляющую право на социальные налоговые льготы.
Право на льготу имеют прежние:
Отметим, что членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышающего величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.
Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.
Читайте также, кто из украинцев может потерять субсидию и как ее оформить.