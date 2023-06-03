Пенсионеры получат доплаты летом: кому именно повезет

В Украине пенсионеры летом могут получить надбавки и доплаты к пенсии, при этом сумма зависит от нескольких критериев: профессия, стаж и не только.

О том, кто, когда и сколько получит доплат - читайте в материале Styler.

Кто получит доплаты в июне

В июне текущего года продолжающие работать пенсионеры получат доплаты за апрель, май и июнь.

Сумма доплаты будет зависеть от рабочего стажа, размера заработной платы и пенсии. Например, работающие пенсионеры с 35 годами стажа и пенсией в размере 5 842 грн могут рассчитывать на доплату в размере 1 000 грн.

По данным ПФУ, работающих пенсионеров - 2,7 миллиона, однако повышение выплат получат около 600 тысяч человек. Те, кто уже получил перерасчет в 2022 году, в 2023 году не будут претендовать на повышение выплат.

Надбавки к пенсии будут получать следующие категории работающих пенсионеров:

те, кто имеет право на перерасчет по состоянию на 1 марта, при условии, что они набрали 24 месяца стажа

те, кто получал или пересчитывал пенсии не менее двух лет назад

Кому повысят пенсию в июле

В июле надбавки к пенсиям получат представители таких профессий:

работники органов местного самоуправления

госслужащие

ученые

После индексации размер выплат представителям этих профессий должен увеличиться на 19,7%. Однако конкретная сумма повышения будет разной для каждого пенсионера.

Кто получит надбавки к пенсиям в августе

В августе надбавки к пенсиям будут получать следующие категории лиц:

ветераны Второй мировой войны

участники войны и члены семей погибших

жертвы нацистских преследований

ветераны российско-украинской войны

Платеж, который обычно выплачивают ветеранам и жертвам нацистских преследований 5 мая, 2023 перенесли на август. Однако суммы доплат для украинцев пока неизвестны.

Кому не повысят пенсию в 2023 году

Есть несколько категорий пенсионеров, кому не повысят выплаты в этом году: