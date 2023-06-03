Пенсионеры получат доплаты летом: кому именно повезет
В Украине пенсионеры летом могут получить надбавки и доплаты к пенсии, при этом сумма зависит от нескольких критериев: профессия, стаж и не только.
О том, кто, когда и сколько получит доплат - читайте в материале Styler.
Кто получит доплаты в июне
В июне текущего года продолжающие работать пенсионеры получат доплаты за апрель, май и июнь.
Сумма доплаты будет зависеть от рабочего стажа, размера заработной платы и пенсии. Например, работающие пенсионеры с 35 годами стажа и пенсией в размере 5 842 грн могут рассчитывать на доплату в размере 1 000 грн.
По данным ПФУ, работающих пенсионеров - 2,7 миллиона, однако повышение выплат получат около 600 тысяч человек. Те, кто уже получил перерасчет в 2022 году, в 2023 году не будут претендовать на повышение выплат.
Надбавки к пенсии будут получать следующие категории работающих пенсионеров:
- те, кто имеет право на перерасчет по состоянию на 1 марта, при условии, что они набрали 24 месяца стажа
- те, кто получал или пересчитывал пенсии не менее двух лет назад
Кому повысят пенсию в июле
В июле надбавки к пенсиям получат представители таких профессий:
- работники органов местного самоуправления
- госслужащие
- ученые
После индексации размер выплат представителям этих профессий должен увеличиться на 19,7%. Однако конкретная сумма повышения будет разной для каждого пенсионера.
Кто получит надбавки к пенсиям в августе
В августе надбавки к пенсиям будут получать следующие категории лиц:
- ветераны Второй мировой войны
- участники войны и члены семей погибших
- жертвы нацистских преследований
- ветераны российско-украинской войны
Платеж, который обычно выплачивают ветеранам и жертвам нацистских преследований 5 мая, 2023 перенесли на август. Однако суммы доплат для украинцев пока неизвестны.
Кому не повысят пенсию в 2023 году
Есть несколько категорий пенсионеров, кому не повысят выплаты в этом году:
- граждане, получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание
- работающие пенсионеры с низким страховым стажем и пенсией до 2 100 грн
- пенсионеры, получающие более высокую пенсию от максимальной суммы до 20 930 грн
- бывшие сотрудники прокуратуры
Раньше мы писали о том, кто из пенсионеров может получить доплаты по 300 гривен.
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