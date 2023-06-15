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Пенсионеры получат доплаты в августе 2023: кому дадут по 4 тысячи и больше

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Четверг 15 июня 2023 18:01
Пенсионеры получат доплаты в августе 2023: кому дадут по 4 тысячи и больше Кому из пенсионеров доплатят в августе 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые категории украинских пенсионеров получат в августе 2023 одноразовую доплату, которая составит от 612 до 4421 гривны.

Кого это касается, узнайте дальше из материала Styler.

Что известно о доплатах

    Это ежегодные выплаты, обычно получаемые пенсионерами 5 мая. Речь идет о ветеранах войны, жертвах нацистских преследований, пострадавших участниках Революции Достоинства и не только.

    Однако с этого года разовую денежную помощь будут выплачивать ко Дню Независимости Украины, о чем идет речь в изменениях в законодательстве, принятых 20 марта 2023 года.

    Эта социальная поддержка предусмотрена Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

    Кто имеет право получить деньги

    К перечню лиц, которые получат ежегодные доплаты, относятся:

    • участники боевых действий и лица, приравненные к ним
    • лица с инвалидностью в результате войны
    • участники войны
    • пострадавшие участники Революции Достоинства
    • члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз
    • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной
    • бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей
    • бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин
    • бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям, физическим расправам, гонениям
    • жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.

    Сколько доплатят

    Пока суммы Правительством не называются, но можем допустить, что они будут примерно на уровне прошлогодних. Так, в 2021 и 2022 годах они составляли:

    • Для инвалидов войны: 1 группы - 4421 гривны, 2 группы - 3 906 гривен, 3 группы - 3391 гривна
    • Для участников боевых и пострадавших участников Революции Достоинства - 1 491 гривна
    • Для воинов, имеющих особые заслуги перед Родиной - 4 421 гривну
    • Для членов семей погибших военных и лиц, которые к ним приравниваются - 966 гривен
    • Для участников войны - 612 гривен

    Ранее в Министерстве социальной политики сделали важное объявление для получающих выплаты от государства.

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