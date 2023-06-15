Пенсионеры получат доплаты в августе 2023: кому дадут по 4 тысячи и больше
Некоторые категории украинских пенсионеров получат в августе 2023 одноразовую доплату, которая составит от 612 до 4421 гривны.
Кого это касается, узнайте дальше из материала Styler.
Что известно о доплатах
Это ежегодные выплаты, обычно получаемые пенсионерами 5 мая. Речь идет о ветеранах войны, жертвах нацистских преследований, пострадавших участниках Революции Достоинства и не только.
Однако с этого года разовую денежную помощь будут выплачивать ко Дню Независимости Украины, о чем идет речь в изменениях в законодательстве, принятых 20 марта 2023 года.
Эта социальная поддержка предусмотрена Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Кто имеет право получить деньги
К перечню лиц, которые получат ежегодные доплаты, относятся:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним
- лица с инвалидностью в результате войны
- участники войны
- пострадавшие участники Революции Достоинства
- члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей
- бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин
- бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям, физическим расправам, гонениям
- жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.
Сколько доплатят
Пока суммы Правительством не называются, но можем допустить, что они будут примерно на уровне прошлогодних. Так, в 2021 и 2022 годах они составляли:
- Для инвалидов войны: 1 группы - 4421 гривны, 2 группы - 3 906 гривен, 3 группы - 3391 гривна
- Для участников боевых и пострадавших участников Революции Достоинства - 1 491 гривна
- Для воинов, имеющих особые заслуги перед Родиной - 4 421 гривну
- Для членов семей погибших военных и лиц, которые к ним приравниваются - 966 гривен
- Для участников войны - 612 гривен
Ранее в Министерстве социальной политики сделали важное объявление для получающих выплаты от государства.