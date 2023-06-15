Пенсионеры получат доплаты в августе 2023: кому дадут по 4 тысячи и больше

Некоторые категории украинских пенсионеров получат в августе 2023 одноразовую доплату, которая составит от 612 до 4421 гривны.

Кого это касается, узнайте дальше из материала Styler.

Что известно о доплатах

Это ежегодные выплаты, обычно получаемые пенсионерами 5 мая. Речь идет о ветеранах войны, жертвах нацистских преследований, пострадавших участниках Революции Достоинства и не только.

Однако с этого года разовую денежную помощь будут выплачивать ко Дню Независимости Украины, о чем идет речь в изменениях в законодательстве, принятых 20 марта 2023 года.

Эта социальная поддержка предусмотрена Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Кто имеет право получить деньги

К перечню лиц, которые получат ежегодные доплаты, относятся:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним

лица с инвалидностью в результате войны

участники войны

пострадавшие участники Революции Достоинства

члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей

бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин

бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям, физическим расправам, гонениям

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.

Сколько доплатят

Пока суммы Правительством не называются, но можем допустить, что они будут примерно на уровне прошлогодних. Так, в 2021 и 2022 годах они составляли: