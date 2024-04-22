UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пенсіонери в червні отримають надбавку до пенсії: хто саме та скільки

Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії у червні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів розпочався з 1 квітня, але збільшення сум може відбутися лише у червні.

Про те, хто отримає підвищення до виплат вже в червні, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати пенсіонерам

Цей перерахунок відбудеться після отримання інформації про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (звіти приймаються до 10 травня).

Очікується, що у червні пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені суми пенсійних виплат та компенсацію за попередні місяці, як пояснюють у Пенсійному фонді.

Перерахунок стосується тільки тих осіб, які мають не менше ніж 24 місяці стажу. Оскільки надбавка за кожний рік стажу складає 23,61 гривні, очевидно, що мінімальна компенсація становитиме 47,22 гривні.

У червні не передбачено індексації або перерахунку, але пенсії для осіб у віці старше 70 років збільшаться. Це станеться завдяки нарахуванню вікової надбавки, яка наразі складає:

  • для осіб від 70 до 74 років включно - 300 гривень;
  • для осіб від 75 до 79 років включно - 456 гривень;
  • для осіб від 80 років - 570 гривень.

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсія в Україні