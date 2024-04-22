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Пенсионеры в июне получат прибавку к пенсии: кто именно и сколько

Кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии в июне (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Перерасчет выплат для работающих пенсионеров начался с 1 апреля, но увеличение сумм может произойти только в июне.

О том, кто получит повышение к выплатам уже в июне, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Что нужно знать пенсионерам

Этот перерасчет состоится после получения информации об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (отчеты принимаются до 10 мая).

Ожидается, что в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные суммы пенсионных выплат и компенсацию за предыдущие месяцы, поясняют в Пенсионном фонде.

Перерасчет касается только тех лиц, которые имеют не менее 24 месяцев стажа. Поскольку надбавка за каждый год стажа составляет 23,61 гривны, очевидно, что минимальная компенсация составит 47,22 гривны.

В июне не предусмотрена индексация или перерасчет, но пенсии для лиц в возрасте старше 70 лет увеличатся . Это произойдет благодаря начислению возрастной надбавки, которая составляет:

  • для лиц от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;
  • для лиц от 75 до 79 лет включительно 0 456 гривен;
  • для лиц от 80 лет - 570 гривен.

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 года до 2361 гривен.

В марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

 

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