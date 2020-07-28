Пенсию в Украине можно получить досрочно и с минимумом стажа: кого это касается

Пенсионеры в Украине могут выходить на заслуженный отдых и получать выплаты с минимумом стажа. Речь идет про людей, которые могут идти на пенсию по "выслуге лет" до достижения общепенсионного возраста.

Так, в статье 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" говорится в частности про работников сферы образования. Кто имеет право на досрочный выход на такую пенсию, сколько нужно для этого стажа, пишет Пенсионный курьер, №30 (869) от 24 июля 2020.

Основным условием назначения пенсии за выслугу лет является наличие определенного опыта работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, дающих право на долгосрочную пенсию.

Чтобы получать пенсию по выслуге лет, также необходимо соблюдение таких условий:

наработать минимально необходимый стаж,

достичь необходимого для этой категории пенсионного возраста,

расторгнуть трудовой договор.

Отметим, что минимальный страховой стаж, дающий право работникам сферы образования выходить на пенсию по выслуге лет, также увеличивается согласно изменениям к закону:

с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 или после этой даты – не менее 30 лет.

Пенсионный возраст для педагогов также постепенно увеличивают с 50 до 55 лет (для выхода по выслуге лет):

50 лет – родившиеся с 1 января 1966 по 30 июня 1966;

50 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 июля 1966 по 31 декабря 1966;

51 год – родившиеся с 1 января 1967 года по 30 июня 1967;

51 год 6 месяцев – родились с 1 июля 1967 года по 31 декабря 1967;

52 года – которые родились с 1 января 1968 по 30 июня 1968;

52 года 6 месяцев – родившиеся с 1 июля 1968 по 31 декабря 1968;

53 года – которые родились с 1 января 1969 года по 30 июня 1969;

53 года 6 месяцев – родившиеся с 1 июля 1969 года по 31 декабря 1969;

54 года – которые родились с 1 января 1970 года по 30 июня 1970;

54 года 6 месяцев – родившиеся с 1 июля 1969 года по 31 декабря 1970;

55 лет – родившиеся с 1 января 1971.

Интересно, что педагоги, которые имеют право на пенсию по выслуге лет, но выходят на отдых по достижению общеобязательного пенсионного возраста (60 лет мужчины и с 1 апреля 2020 - 59 лет 6 месяцев - женщины), могут получить существенную прибавку к пенсии. После выхода на отдых им выплачивают денежную помощь в размере 10-месячной пенсии. Но при условии 35 лет стажа для мужчин и 35 лет для женщин.

Право на пенсию по выслуге лет имеют также такие категории украинцев:

Категории пенсионеров, имеющие право на пенсию по выслуге лет (скрин: zakon.rada.gov.ua)

Отметим, что работники, которые проходят по так называемым спискам №1 и №2 в Законе могут выйти на пенсию в возрасте 45, 50, 55 лет, а некоторые даже без учета возраста. Речь идет про особо тяжелые и опасные условия труда. И хотя их тоже хотели лишить такого права, Конституционный суд Украины отменил действие соответствующего законопроекта.

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