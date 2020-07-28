Пенсію в Україні можна отримати достроково і з мінімумом стажу: кого це стосується

Пенсіонери в Україні можуть виходити на заслужений відпочинок і отримувати виплати з мінімумом стажу. Мова йде про людей, які можуть йти на пенсію за "вислугою років" до досягнення загальнопенсійного віку.

Так, у статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" йдеться зокрема про працівників сфери освіти. Хто має право на достроковий вихід на таку пенсію, скільки потрібно для цього стажу, пише Пенсійний кур'єр, №30 (869) від 24 липня 2020.

Основною умовою призначення пенсії за вислугу років є наявність певного досвіду роботи, отриманого в установах і на посадах, які дають право на довгострокову пенсію.

Щоб отримувати пенсію за вислугою років, також необхідно дотримання таких умов:

напрацювати мінімально необхідний стаж,

досягнути необхідного для цієї категорії пенсійного віку,

розірвати трудовий договір.

Зазначимо, що мінімальний страховий стаж, що дає право працівникам сфери освіти виходити на пенсію за вислугою років, також збільшується згідно зі змінами до закону:

з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 по 31 березня 2021 – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 по 31 березня 2024 – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 або після цієї дати – не менше 30 років.

Пенсійний вік для педагогів також поступово збільшують з 50 до 55 років (для виходу за вислугою років):

50 років – які народилися з 1 січня 1966 по 30 червня 1966;

50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 по 31 грудня 1966;

51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967;

51 рік 6 місяців – народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967;

52 роки – які народилися з 1 січня 1968 по 30 червня 1968;

52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 по 31 грудня 1968;

53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969;

53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969;

54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970;

54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970;

55 років – які народилися з 1 січня 1971.

Цікаво, що педагоги, які мають право на пенсію за вислугою років, але виходять на відпочинок по досягненню загальнообов'язкового пенсійного віку (60 років чоловіки і з 1 квітня 2020 - 59 років 6 місяців - жінки), можуть отримати істотну надбавку до пенсії. Після виходу на відпочинок їм виплачують грошову допомогу у розмірі 10-місячної пенсії. Але за умови 35 років стажу для чоловіків і 35 років для жінок.

Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії українців:

Категорії пенсіонерів, які мають право на пенсію за вислугою років (скрін: zakon.rada.gov.ua)

Зазначимо, що працівники, які проходять за так званими списками №1 і №2 в Законі можуть вийти на пенсію у віці 45, 50, 55 років, а деякі навіть без урахування віку. Мова йде про особливо тяжкі та небезпечні умови праці. І хоча їх теж хотіли позбавити такого права, Конституційний суд України скасував дію відповідного законопроєкту.

Раніше ми писали, що пенсіонерам відповіли на важливе питання, чому при великому стажі вони отримують жебрацьку пенсію.

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