Пенсию в Украине можно получить досрочно и с минимумом стажа: кого это касается

Украинские пенсионеры могут выходить на отдых с минимальным стажем, и право на такую льготу имеет ряд категорий
Пенсионеры в Украине могут выходить на заслуженный отдых и получать выплаты с минимумом стажа. Речь идет про людей, которые могут идти на пенсию по "выслуге лет" до достижения общепенсионного возраста.
Так, в статье 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" говорится в частности про работников сферы образования. Кто имеет право на досрочный выход на такую пенсию, сколько нужно для этого стажа, пишет Пенсионный курьер, №30 (869) от 24 июля 2020.
Основным условием назначения пенсии за выслугу лет является наличие определенного опыта работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, дающих право на долгосрочную пенсию.
Чтобы получать пенсию по выслуге лет, также необходимо соблюдение таких условий:
Отметим, что минимальный страховой стаж, дающий право работникам сферы образования выходить на пенсию по выслуге лет, также увеличивается согласно изменениям к закону:
Пенсионный возраст для педагогов также постепенно увеличивают с 50 до 55 лет (для выхода по выслуге лет):
Интересно, что педагоги, которые имеют право на пенсию по выслуге лет, но выходят на отдых по достижению общеобязательного пенсионного возраста (60 лет мужчины и с 1 апреля 2020 - 59 лет 6 месяцев - женщины), могут получить существенную прибавку к пенсии. После выхода на отдых им выплачивают денежную помощь в размере 10-месячной пенсии. Но при условии 35 лет стажа для мужчин и 35 лет для женщин.
Категории пенсионеров, имеющие право на пенсию по выслуге лет (скрин: zakon.rada.gov.ua)
Отметим, что работники, которые проходят по так называемым спискам №1 и №2 в Законе могут выйти на пенсию в возрасте 45, 50, 55 лет, а некоторые даже без учета возраста. Речь идет про особо тяжелые и опасные условия труда. И хотя их тоже хотели лишить такого права, Конституционный суд Украины отменил действие соответствующего законопроекта.
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