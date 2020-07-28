Пенсію в Україні можна отримати достроково і з мінімумом стажу: кого це стосується

Українські пенсіонери можуть виходити на відпочинок з мінімальним стажем, і право на таку пільгу має ряд категорій
Пенсіонери в Україні можуть виходити на заслужений відпочинок і отримувати виплати з мінімумом стажу. Мова йде про людей, які можуть йти на пенсію за "вислугою років" до досягнення загальнопенсійного віку.
Так, у статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" йдеться зокрема про працівників сфери освіти. Хто має право на достроковий вихід на таку пенсію, скільки потрібно для цього стажу, пише Пенсійний кур'єр, №30 (869) від 24 липня 2020.
Основною умовою призначення пенсії за вислугу років є наявність певного досвіду роботи, отриманого в установах і на посадах, які дають право на довгострокову пенсію.
Щоб отримувати пенсію за вислугою років, також необхідно дотримання таких умов:
Зазначимо, що мінімальний страховий стаж, що дає право працівникам сфери освіти виходити на пенсію за вислугою років, також збільшується згідно зі змінами до закону:
Пенсійний вік для педагогів також поступово збільшують з 50 до 55 років (для виходу за вислугою років):
Цікаво, що педагоги, які мають право на пенсію за вислугою років, але виходять на відпочинок по досягненню загальнообов'язкового пенсійного віку (60 років чоловіки і з 1 квітня 2020 - 59 років 6 місяців - жінки), можуть отримати істотну надбавку до пенсії. Після виходу на відпочинок їм виплачують грошову допомогу у розмірі 10-місячної пенсії. Але за умови 35 років стажу для чоловіків і 35 років для жінок.
Категорії пенсіонерів, які мають право на пенсію за вислугою років (скрін: zakon.rada.gov.ua)
Зазначимо, що працівники, які проходять за так званими списками №1 і №2 в Законі можуть вийти на пенсію у віці 45, 50, 55 років, а деякі навіть без урахування віку. Мова йде про особливо тяжкі та небезпечні умови праці. І хоча їх теж хотіли позбавити такого права, Конституційний суд України скасував дію відповідного законопроєкту.
Раніше ми писали, що пенсіонерам відповіли на важливе питання, чому при великому стажі вони отримують жебрацьку пенсію.
Також названий головний ризик нової пенсійної реформи, через яку пенсіонери можуть залишитися без грошей.