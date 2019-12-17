Пенсии в Украине: какие категории могут получить существенную надбавку

Пенсии в Украине могут дополнительно получать некоторые категории граждан
Пенсии в Украине после смерти кормильца могут получать некоторые категории граждан. В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на получение таких выплат, и на какой срок они начисляются.
В некоторых случаях пенсию назначают нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца. На такое пособие имеют право претендовать те, кто был на полном содержании умершего члена семьи, получал от него постоянную помощь, которая являлась основным средством к существованию.
Сумма выплат в случае утраты кормильца равняется половине пенсии по возрасту умершего (для одного нетрудоспособного), полной пенсии по возрасту для двух или более нетрудоспособных лиц.
Пенсия по утрате кормильца назначается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным (по возрасту или по состоянию здоровья).
Члены семьи, достигшие пенсионного возраста, могут получать такую пенсию пожизненно.
Стоит отметить, что пенсия на двух и более членов семьи назначается общая, но если один из получателей выплат захочет отдельно получать долю, то он должен оформить соответствующее обращение в ПФУ.