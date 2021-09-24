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Пенсии и субсидии можно будет оформить по-новому: украинцев порадовали новостью

Автор: Светлана Мащенко

Пенсии, субсидии, а также ряд других услуг можно будет скоро оформить по-новому, воспользовавшись приложением "Дія". Пока что инновация будет пилотно запускаться в двух областях, но в будущем планируется больший охват.

Об этом рассказали в правительственном портале.

Благодаря сотрудничеству двух ведомств - Минсоцполитики и Минцифры до конца 2021 года в "Дії" появится функция для оформления таких услуг онлайн:

  • жилищно-коммунальных субсидий;
  • пенсий;
  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • других социальных услуг.

В частности приложение начнет работать с получением государственной помощи:

  • детям, над которыми установлена опека или попечительство;
  • детям одиноким матерям;
  • тяжелобольным детям;
  • при усыновлении ребенка;
  • лицам с инвалидностью с детства;
  • детям с инвалидностью.

Пока что пилотный проект планируют запустить в Киевской и Житомирской областях.

"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучи документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали про все новые услуги, которые будут доступны в приложении "Дія" до конца 2021 года.

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