Пенсии и субсидии можно будет оформить по-новому: украинцев порадовали новостью

Благодаря сотрудничеству двух ведомств - Минсоцполитики и Минцифры до конца 2021 года в "Дії" появится функция для оформления таких услуг онлайн:

жилищно-коммунальных субсидий;

пенсий;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

других социальных услуг.

В частности приложение начнет работать с получением государственной помощи:

детям, над которыми установлена опека или попечительство;

детям одиноким матерям;

тяжелобольным детям;

при усыновлении ребенка;

лицам с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью.

Пока что пилотный проект планируют запустить в Киевской и Житомирской областях.

"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучи документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - рассказали в ведомстве.