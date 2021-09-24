Пенсии и субсидии можно будет оформить по-новому: украинцев порадовали новостью

Пенсии, субсидии, а также ряд других услуг можно будет скоро оформить по-новому, воспользовавшись приложением "Дія". Пока что инновация будет пилотно запускаться в двух областях, но в будущем планируется больший охват.
Об этом рассказали в правительственном портале.
Благодаря сотрудничеству двух ведомств - Минсоцполитики и Минцифры до конца 2021 года в "Дії" появится функция для оформления таких услуг онлайн:
В частности приложение начнет работать с получением государственной помощи:
Пока что пилотный проект планируют запустить в Киевской и Житомирской областях.
"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучи документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - рассказали в ведомстве.
Ранее мы писали про все новые услуги, которые будут доступны в приложении "Дія" до конца 2021 года.