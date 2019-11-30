Пенсии 2020: какие изменения ожидают украинцев

С 1 декабря 2019 года пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий, что связано с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Об этом информируют в сообщении на сайте учреждения.

Соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Как известно, согласно закону о госбюджете 2020, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Пенсия будет повышена с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря - до 1769 грн.