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Пенелопа Крус у свої 49 років показала звабливий образ у шкіряному вбранні (фото)

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Юлія Любченко

Пенелопа Крус - всесвітньо відома акторка, яка у свій час стала зіркою кінематографу, а зараз продовжує чарувати красою та стилем.

Про те, в якому образі Крус зачарувала прихильників, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки та видання V Magazine.

Пенелопа Крус показала відвертий образ

Пенелопа Крус неочікувано знялась для глянцю. Стилісти вибрали для акторки доволі сміливий та відвертий образ, який доводить, що жінка може бути прекрасно й у 29 і у 49, все залежить від ставлення до себе та свого здоров’я. 

Для цієї фотосесії зірка вдягла шкіряні речі від культових брендів Chanel і David Koma. І варто зауважити, що образи вийшли неймовірними. Акторка вже багато років є амбасадоркою Chanel, але якщо зазвичай вона демонструє досить стримані та елегантні образи, то зараз автори зйомки представили сміливу та жіночну сторону медалі

Крус демонструє у шкіряних шортах, високих чоботах, шкіряному корсеті та куртці. І цей образ вона доповнює великою кількістю аксесуарів та сумкою від Chanel.

Оскільки це була зйомка для глянцю, то Курс ще й дала інтерв’ю для журналу, вона поділилася своїми спогадами про початок творчого шляху. Тоді вона навіть уявити не могла, що в неї все вийде.

Пенелопа Крус у відвертому образі (фото: instagram.com/jack_bridgland_studio)

"У моїй кар'єрі мріяння було як найбільший двигун, тому що я не знала людей, які могли б заробляти на життя чимось, пов'язаним з мистецтвом загалом. Я нікого не знала. Також мої батьки нікого не знали. Це була занадто велика мрія. Творимо, мріємо", - розповіла акторка.

Дивлячись на фотокартки Пенелопи, важко сказати, що їй наразі 49 років, бо її тіло та обличчя мають чудовий вигляд. Помітно, що жінка ретельно стежить за собою та є прикладом для багатьох жінок.

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