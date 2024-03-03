RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пенелопа Крус в свои 49 лет показала обольстительный образ в кожаном наряде (фото)

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Юлия Любченко

Пенелопа Крус – всемирно известная актриса, которая в свое время стала звездой кинематографа, а сейчас продолжает колдовать красотой и стилем.

О том, в каком образе Крус очаровала поклонников, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды и издание V Magazine.

Пенелопа Крус показала откровенный образ

Пенелопа Крус неожиданно снялась для глянца. Стилисты выбрали для актрисы довольно смелый и откровенный образ, доказывающий, что женщина может быть прекрасно и в 29 и в 49, все зависит от отношения к себе и своему здоровью.

Для этой фотосессии звезда надела кожаные вещи от культовых брендов Chanel и David Koma. И стоит заметить, что образы получились невероятными. Актриса уже много лет является посольством Chanel, но если обычно она демонстрирует сдержанные и элегантные образы, то сейчас авторы съемки представили смелую и женственную сторону медали.

Крус демонстрирует в кожаных шортах, высоких сапогах, кожаном корсете и куртке. И этот образ она дополняет множеством аксессуаров и сумкой от Chanel.

Поскольку это была съемка для глянца, Курс еще и дала интервью для журнала, она поделилась своими воспоминаниями о начале творческого пути. Тогда она даже вообразить не могла, что у нее все получится.

Пенелопа Крус в откровенном образе (фото: instagram.com/jack_bridgland_studio)

"В моей карьере мечтание было как самый большой двигатель, потому что я не знала людей, которые могли бы зарабатывать на жизнь чем-то, связанным с искусством в целом. Я никого не знала. Также мои родители никого не знали. Это была слишком велика. мечта. Творим, мечтаем", - рассказала актриса.

Глядя на фотографии Пенелопы, трудно сказать, что ей сейчас 49 лет, потому что ее тело и лицо выглядят великолепно. Примечательно, что женщина тщательно следит за собой и является примером многих женщин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыЗвезды шоу-бизнеса