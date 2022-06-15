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Мы пьем их каждый день. Эти напитки увеличивают риск развития рака печени на 78%

Фото: Эти напитки могут привести к раку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Употребление одной чашки сладкого кофе или чая в день в день связано с повышенным риском развития рака печени, предупреждают ученые.

Дополнительный риск может ждать 78% для сладкоежек.

Об опасности рассказали в издании The Sun.

Рак печени - очень распространенный вид онкологии. После постановки такого страшного диагноза выживают лишь 13% пациентов.

В чем суть исследования

Новое исследование проанализировало данные 90 тысяч женщин в постменопаузе, которые участвовали в Инициативе женского здоровья, долгосрочном исследовании, начатом в начале 1990-х годов.

Ученые из Университета Южной Каролины наблюдали за их здоровьем в среднем в течение 18 лет после того, как они раздали анкеты по питанию.

Около 7% женщин сообщили, что потребляют одну или более порций сахаросодержащих напитков в день. В общей сложности у 205 женщин развился рак печени, симптомы которого включают усталость, потерю аппетита, плохое самочувствие, боль под ребрами и кожный зуд.

У женщин, которые ежедневно выпивали один или несколько подслащенных напитков, риск развития рака печени был на 78% выше. У тех, кто употреблял хотя бы один безалкогольный напиток в день, риск развития рака печени был на 73% выше по сравнению с теми, кто не употреблял сладкие напитки вообще.

"Наши результаты показывают, что употребление подслащенных сахаром напитков является потенциальным модифицируемым фактором риска развития рака печени", - рассказал автор научной работы Лунган Чжао.

Медики настоятельно рекомендуют не добавлять в чай или кофе сахар или вообще заменить их водой.

Почему сладкие напитки приводят к раку

Дело в том, что добавленный сахар увеличивает риск ожирения и диабета 2 типа, которые, в свою очередь, являются факторами риска рака печени.

Эти напитки также могут способствовать резистентности к инсулину и накоплению жира в печени, что влияет на здоровье этого органа.

Вам будет интересно прочесть, что ученые рассказали о напитке, приводящем к раку. И это не алкоголь!

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