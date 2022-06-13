И это не алкоголь. Назван напиток, увеличивающий риск заболеть раком на 70%
Онкология - это смертельное заболевание, которого боятся практически все. Согласно некоторым исследованиям, некоторые фруктовые соки могут увеличить риск рака пищевода на 70%.
Об этом рассказали медики в издании Express.
Потребление сахара растет во всем мире, а искусственно сладкие напитки и фруктовые соки являются одними из самых популярных видов.
Почему фруктовые соки совсем не полезны
У обоих напитков есть одна общая черта - подсластители, сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
Фруктовые соки, естественно, содержат больше натуральных антиоксидантов и питательных микроэлементов, но их основным недостатком для здоровья является высокое содержание сахара.
Фруктовые соки совсем неполезны (фото: express.co.uk)
Также они также содержат очень низкий уровень клетчатки по сравнению с цельными фруктами.
Однако основная опасность заключается в содержании свободного сахара в соке, так как это напрямую способствует чрезмерному потреблению энергии.
Соки увеличивают риск заболеть раком
Если вы пьете такие соки постоянно - это может привести к увеличению веса, что является печально известным предшественником рака.
"Пока нет много доказательств того, что диета с низким содержанием сахара или углеводов снижает вероятность рака. Единственным исключением является рак пищевода", - сообщают медики.
Одно из последних исследований показывает, что сахар и подслащенные напитки могут повысить вероятность этого рака на 70 и более процентов
"Фруктовые соки обычно содержат "высокий уровень простого сахара, а их гликемический индекс выше, чем у цельных фруктов", - пишет British Medical Journal.
Как мы ранее писали, некоторые продукты благодаря своим микроэлементам могут подавлять процессы возникновения воспалений в организме, и снижать риск возникновения разных онкологических заболеваний.
Также мы писали о том, что недавно ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции.