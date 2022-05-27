ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 18:24
Ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменции Польза клюквы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Клюква имеет много полезных свойств и оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Его можно включить в рацион, чтобы улучшить память и снизить риск развития деменции.

Об этом сообщает ScienceDaily.

Как клюква влияет на организм

Британские ученые проанализировали влияние чашки этой ягоды в день на людей в возрасте от 50 до 80 лет. Исследование связано даже с опасениями, что с годами количество случаев деменции возрастет.

Лекарств от деменции нет, поэтому важно искать способы снижать риски развития заболевания и облегчить его течение. Эксперты следили за добровольцами в течение 12 недель, отслеживая функции мозга, содержание холестерина в крови.

В исследовании приняли участие 60 человек. Половина из них на ежедневной основе съедала сублимированный клюквенный порошок в количестве 100 г свежего продукта. Остальные довольствовались плацебо.

Оказалось, что употребление ягоды способствовало улучшению памяти, нормализации работы нейронов и кровь лучше поступала в мозг. Также у первой группы снизились показатели плохого холестерина, что повышает риск атеросклероза.

Ученые говорят, что положительный эффект был заметен лишь через три месяца употребления клюквы.

В некоторых случаях от употребления клюквы лучше отказаться. Ее не стоит есть:

  • При назначении препаратов, уменьшающих свертываемость крови (например, варфарина). Ягода усиливает их действие, что может привести к повышенной кровоточивости;
  • С продуктами, в которых содержатся большие концентрации щавелевой кислоты (щавель, шпинат, томаты, петрушка, свекла), так как клюква усиливает выделение с мочой ее солей (оксолатів). Это может способствовать образованию камней у пациентов, страдающих мочекаменной болезнью;
  • При гастритах с повышенной секреторной активностью и обострениях язвенной болезни, что поражает не только желудок, но и двенадцатиперстную кишку;
  • Также не рекомендуется применять клюкву, если есть индивидуальная непереносимость ягоды. Это может привести к развитию аллергии.

Ранее мы сообщали, какие продукты прекрасно очищают организм от токсинов и улучшают пищеварение.

Также мы писали, что ученые назвали дешевый овощ, который снизит уровень холестерина и продлит жизнь.

Кроме того, читайте, что врачи выяснили последствия частого поедания яблок с кожурой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ученые ягода клюква
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество