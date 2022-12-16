Пельмені та вареники не розповзатимуться при варінні: як їх правильно готувати

Правильно підготуйте воду

Вода має бути не тепла і тим більше – не холодна. Її потрібно довести до кипіння. А потім додати потрібну кількість солі.

І тільки в киплячу підсолену воду можна відправляти вареники чи пельмені.

Не забуваємо помішувати

Пельмені та вареники в процес приготування помішувати потрібно обов'язково і якнайчастіше, інакше страва буде зіпсована.

Бажано помішати відразу після занурення у воду, тому що в гарячій воді тісто стає липким і пельмені можуть злипнутися. А потім тісто почне рватися та тріскатись. А потім потрібно помішувати кожні 2 хвилини.

Час приготування

Чітко дотримуйтесь часу приготування, що вказаний на упаковці. Напівфабрикати довго варити не варто – якщо перевищити норму, то тісто трісне. Якщо вимкнути воду раніше – вони не доваряться.

Об`єм

Уважно дотримуйтесь пропорцій - кількість води, об'єм каструлі. Не варто варити вареники або пельмені в невеликій кількості води або маленькій каструлі. Це може погіршити ваш результат.

Пельмені та вареники повинні вільно плавати у гарячій воді, інакше вони злипатимуться, і тісто порветься.

Маленька хитрість

Якщо ви хочете, щоб вареники або пельмені точно зберегли свою форму і вийшли соковитішими, то використовуйте хитрість від досвідчених кулінарів. Коли вода з пельменями закипить вперше, долийте склянку холодної води в каструлю.