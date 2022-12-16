Пельмени и вареники не будут расползаться при варке: как их правильно готовить

Правильно подготовьте воду

Вода должна быть не теплая и тем более - не холодная. Ее нужно довести до кипения. А потом добавить необходимое количество соли.

И только в кипящую подсоленную воду можно отправлять вареники или пельмени.

Не забываем помешивать

Пельмени и вареники в процесс приготовления помешивать нужно обязательно и как можно чаще, иначе блюдо будет испорчено.

Желательно помешать сразу после погружения в воду, так как в горячей воде тесто становится липким, и пельмени могут слипнуться. А потом тесто начнет рваться и трескаться. А потом нужно помешивать каждые 2 минуты.

Время приготовления

Четко соблюдайте время приготовления, которое указано на упаковке. Полуфабрикаты долго варить не стоит - если превысить нормы, то тесто лопнет. Если выключить воду раньше - они не доварятся.

Объем

Внимательно соблюдайте пропорции - количество воды, объем кастрюли. Не стоит варить вареники или пельмени в небольшом количестве воды или в маленькой кастрюле. Это может ухудшить ваш результат.

Пельмени и вареники должны свободно плавать в горячей воде, иначе они будут слипаться, и тесто порвется.

Маленькая хитрость

Если вы хотите, чтобы вареники или пельмени точно сохранили свою форму и получились более сочными, то используйте хитрость от опытных кулинаров. Когда вода с пельменями закипит в первый раз, долейте в кастрюлю стакан холодной воды.