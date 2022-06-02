Пельмени без мяса - это возможно! Как приготовить вкуснятину с картофелем и салом

Если вы до сих пор думаете, что пельмени - это только блюдо из теста и мяса, то вы ошибаетесь. Их можно делать постными, "ленивыми" и даже начинять картошкой с салом!
Как приготовить такой деликатес - рассказали эксперты кулинарного сайта SHUBA.
Вскипятите воду и перелейте ее в миску, добавьте щепотку соли и масло. Добавьте просеянную муку, замесите тесто. Сформируйте шар, который сразу заверните в пищевую пленку и отложите в сторону на время приготовления начинки.
Приготовьте начинку. Помойте картофель, почистите и натрите на крупной терке. Лук очистите и мелко пошинкуйте. Свежее сало нарежьте мелкими кубиками в 3-4 мм.
Все ингредиенты смешайте в миске и хорошо посолите по вкусу. Выжмите зубчики свежего чеснока в смесь и перемешайте.
Достаньте тесто, раскатайте на притрушенной мукой поверхности, сформируйте колбаску и разделите ее ножом на небольшие ровные кусочки. Их получится около 25-30 штук, но зависит от размера. Присыпьте их мукой.
Раскатайте куски теста в небольшие лепешки и выложите на них небольшое количество начинки. Слепите пельмени классическим способом, или так, как вам удобно.
Как готовить пельмени с картофелем (vkusnoo.com.ua)
Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Когда вода закипит, посолите ее и заложите первую партию пельменей. Перемешайте и варите их на небольшом огне после всплытия 7 минут. Также в воду можно добавить сухие приправы или лавровый лист.
Готовые пельмени выньте шумовкой в тарелку и смажьте сливочным маслом, добавьте зелень по вкусу. Так сварите все пельмени или часть заморозьте. Приятного аппетита!
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