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Пельмені без м'яса - це можливо! Як приготувати смакоту з картоплею та салом

Як приготувати пельмені з салом та картоплею (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви досі думаєте, що пельмені - це виключно страва з тіста та м'яса, то ви помиляєтеся. Їх можна робити пісними, "лінивими" і навіть начиняти картоплею з салом!

Як приготувати такий делікатес - розповіли експерти кулінарного сайту SHUBA.

Інгредієнти на три порції смачних пельменів:

  • Борошно пшеничне - 250 г
  • Олія соняшникова, рафінована - 25 мл
  • Вода гаряча - 120 мл
  • Картопля - 4 штуки
  • Сало - 150 г
  • Цибуля ріпчаста - 2 штуки
  • Часник, зубчики - 3 штуки
  • Сіль - за смаком

Покрокове приготування

Закип’ятіть воду і перелийте її в миску, додайте дрібку солі та олію. Додайте просіяне борошно, замісіть тісто. Сформуйте кулю, яку одразу загорніть в харчову плівку і відкладіть у бік на час приготування начинки.

Приготуйте начинку. Помийте картоплю, почистіть і натріть на великій тертці. Цибулю очистіть і дрібно пошинкуйте. Свіженьке сало наріжте дрібними кубиками в 3-4 мм.

Усі інгредієнти змішайте в мисці і добре посоліть до смаку. Вичавіть зубчики свіжого часнику у суміш та перемішайте.

Дістаньте тісто, розкатайте на притрушеній борошном поверхні, сформуйте ковбаску та розділіть її ножем на невеликі рівні шматочки. Їх вийде близько 25-30 штук, але залежить від розміру. Присипте їх борошном.

Розкатайте шматки тіста в невеликі коржики та викладіть на них невелику кількість начинки. Зліпіть пельмені класичним способом, або так, як вам зручно.

Як готувати пельмені з картоплею (vkusnoo.com.ua)

Поставте каструлю із водою на вогонь. Коли вода закипить, посоліть її та закладіть першу партію пельменів. Перемішайте та варіть їх на невеликому вогні після спливання 7 хвилин. Також у воду можна додати сухі приправи або лавровий лист.

Готові пельмені вийміть шумівкою в тарілку і змастіть вершковим маслом, додайте зелень за смаком. Так зваріть усі пельмені або частину заморозьте.

Раніше ми писали, як приготувати пікантні помідори по-корейськи.

Також повідомлялося, що пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент.

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