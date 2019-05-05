Пели "Катюшу" и слушали пропаганду: как наказали педагога из Черкасс

В Черкассах, в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал. О наказании, которое поджидало педагога, рассказало издание ВиЧЕрпно.

На уроке школьники пели "Катюшу", "Синенький платочек" и "Вставай страна огромная". Российские патриотические песни разучивать учительница музыки решила с учениками 4-го класса. После чего прочитала детям на русском языке лекцию о том, что Советский Союз, а точнее Россия, освободила Украину от захватчиков.

Коллаж РБК-Украина

Когда новость облетела все соцсети, чтобы не подставлять директора в таком резонансном деле, учитель решила сама вынести себе приговор: так, педагог написала заявление на увольнение.

А во время проверки комиссией фактов разучивания на уроках в украинской школе советских песен учительница объяснила, что никакой антиукраинской пропаганды не было. А видео с Путиным YouTube технически загрузил к ее материалу.

Напомним, что педагог жестко наказала ребенка за непатриотизм. Неадекватная преподавательница жестоко унизила пятилетнего мальчика за то, что он высказался о нелюбви к России и россиянам.

Ранее сообщалось, что под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках. Они говорят, что будут писать докладные, а потом поставят на учет в полиции и заставят платить штраф.

Мы писали, что в херсонской школе детей заставили убирать учреждение против их воли. Моральные унижения в данном учреждении дети терпять постоянно.