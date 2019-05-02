На колени, подонок! Педагог из России жестко наказала ребенка за непатриотизм (видео)

Коллаж РБК-Украина

Педагог унизила пятилетнего ребенка

На Кубани (Россия) неадекватная преподавательница жестоко унизила пятилетнего ребенка за то, что он высказался о нелюбви к России и россиянам. Инцидент произошел 30 апреля в детском саду номер 74, передают росСМИ.

Проявление нелюбви к русским вызвало у педагога ярость. Она поставила мальчика силой на колени и принялась кричать: "На колени, подонок, я сказала! Целуй землю, которая тебя кормит и поит".

Коллаж РБК-Украина

Как стало известно, женщину, которая подвергала ребенка издевательствам и унижениям, зовут Эмма Мильнер. Она заведует дошкольным заведением и считается опытным педагогом, которая фигурировала в рейтинге преподавателей Краснодарского края. К слову, досталось и другим воспитателям, которые молча наблюдали за происходящим.

"Вы - твари, педагоги! Вы твари, если вы позволяете такому быть! Это национализм! Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит, что он ненавидит русских и Россию?" - гневно обратилась неадекватная.

После данного случая, директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что в ближайший рабочий день женщина будет уволена. Кроме того, детский омбудсмен по Краснодарскому краю выразила намерение провести служебное расследование инцидента.

Напомним, что под Киевом учителя запугивают детей за забытые тетради и улыбки на уроках. Они говорят, что будут писать докладные, а потом поставят на учет в полиции и заставят платить штраф.

Мы писали, что в херсонской школе детей заставили убирать учреждение против их воли. Моральные унижения в данном учреждении дети терпять постоянно.

Ранее сообщалось о том, что школьников киевской гимназии избивают за еду.