Співали "Катюшу" і слухали пропаганду: як покарали педагога з Черкас

У Черкасах, у міській гімназії №1, викладач музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через що потрапила в гучний скандал. Про покарання, яке чекало педагога, розповіло видання ВиЧЕрпно.

На уроці школярі співали "Катюшу", "Синенький платочек" і "Вставай страна огромная". Російські патріотичні пісні розучувати вчителька музики вирішила з учнями 4-го класу. Після чого прочитала дітям російською мовою лекцію про те, що Радянський Союз, а точніше Росія, звільнила Україну від загарбників.

Колаж РБК-Україна

Коли новина "облетіла" всі соцмережі, щоб не підставляти директора в такій резонансній справі, вчитель вирішила сама собі винести вирок, написавши заяву на звільнення.

А під час перевірки комісією фактів вивчення на уроках в українській школі радянських пісень вчителька пояснила, що ніякої антиукраїнської пропаганди не було. А відео з Путіним YouTube технічно завантажив до її матеріалу.

Нагадаємо, що педагог жорстко покарала дитину за непатріотизм. Неадекватна викладачка жорстоко принизила п'ятирічного хлопчика за те, що він висловився про нелюбов до Росії і росіян.

Раніше повідомлялося, що під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках. Вони кажуть, що будуть писати доповідні, а потім поставлять на облік в поліції і змусять платити штраф.

Ми писали, що у херсонській школі дітей змусили прибирати установу проти їх волі. Моральні приниження в даному закладі діти терпять постійно.