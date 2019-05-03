Пели "Катюшу" и слушали пропаганду: в Черкассах разгорелся школьный скандал

В Черкассах, в городской гимназии №1, на уроке школьники пели "Катюшу", "Синенький платочек" и "Вставай страна огромная". Об инциденте рассказал местный житель Евгений Иванцов в сообществе "Місто на Че" в социальной сети Facebook.

Иванцов отметил, что российские патриотические песни разучивать учительница музыки решила с учениками 4-го класса. После разучивания песен учительница прочитала детям на русском языке лекцию о том, что Советский Союз, а точнее Россия, освободила Украину от захватчиков.

Украинская школа (УНИАН)

В комментариях под постом между пользователями разгорелась жаркая дискуссия. Часть комментаторов призвала не вызывать в десятилетних детях вражду и ненависть ко всему, что было связано с СССР и войной, а часть наоборот – призывала местные власти обратить внимание на такое непатриотическое воспитание в украинской гимназии.

Дожились, на пятом году войны.

Лучше бы учили "Лента за лентою".

Какие страшные песни, особенно "Катюша" и "Синий платочек", что страшнее еще может быть для 10-летних детей. Ну разве что научить их ненавидеть всех и вся.

Если бы еще люди включали голову для понимания, почему произошла война, кто ее начал и почему такие потери, то возможно платочек и катюша не казались бы таким эталоном памяти и патриотизма.

Читаю и становится страшно – мы стаем нацистами, это уже слишком.

Люди, остановитесь. В этих песнях – дух предков.

Также в комментариях отметился и глава департамента гуманитарной политики городского совета Сергей Воронов, который отметил, что для разбирательства нужны доказательства данного факта.

"Скажу только одно - кто хочет разобраться в ситуации - обращается официально к нам, предоставляет какие-то доказательства своим словам, и мы разбираемся, а кто хочет "пашуметь" - пусть шумит в интернете. Интернет все выдержит", - написал Воронов.

Скриншот комментариев (facebook.com/mistoche)

Напомним, ранее мы писали о том, что педагог жестко наказала ребенка за непатриотизм.

А также рассказывали о том, что оккупанты устроили "военный парад" в детсаду Крыма.