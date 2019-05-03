Співали "Катюшу" і слухали пропаганду: у Черкасах розгорівся шкільний скандал

У Черкасах, у міській гімназії №1, на уроці школярі співали "Катюшу", "Синій платочок" і "Вставай страна огромная". Про інцидент розповів місцевий житель Євген Іванцов в співтоваристві "Місто на Че" в соціальній мережі Facebook.

Іванцов зазначив, що російські патріотичні пісні розучувати вчителька музики вирішила з учнями 4-го класу. Після розучування пісень вчителька прочитала дітям російською мовою лекцію про те, що Радянський Союз, а точніше Росія, звільнила Україну від загарбників.

Українська школа (УНІАН)

В коментарях під постом між користувачами розгорілася палка дискусія. Частина коментаторів закликала не викликати у десятирічних дітей ворожнечу і ненависть до всього, що було пов'язано з СРСР і війною, а частина, навпаки, закликала місцеву владу звернути увагу на таке непатриотичне виховання в українській гімназії.

Дожилися, на п'ятому році війни.

Краще б вчили "Лента за лентою".

Які страшні пісні, особливо "Катюша" і "Синій платочок", що ще страшніше може бути для 10-річних дітей. Ну хіба що навчити їх ненавидіти всіх і вся.

Якщо б ще люди вмикали голову для розуміння, чому сталася війна, хто її почав і чому такі втрати, то можливо хусточка і катюша не здавалися б таким еталоном пам'яті і патріотизму.

Читаю і стає страшно – ми стаємо нацистами, це вже занадто.

Люди, зупиніться. В цих піснях – дух предків.

Також у коментарях відзначився і глава департаменту гуманітарної політики міської ради Сергій Воронов, який зазначив, що для розгляду потрібні докази цього факту.

"Скажу тільки одне - хто хоче розібратися в ситуації - офіційно звертається до нас, надає якісь докази своїх слів, і ми розбираємося, а хто хоче "пашуметь" - нехай шумить в інтернеті. Інтернет все витримає", - написав Воронов.

Скріншот коментарів (facebook.com/mistoche)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що педагог жорстко покарала дитину за непатріотизм.

А також розповідали про те, що окупанти влаштували "військовий парад" у дитсадку Криму.