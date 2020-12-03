Пеле обратился к умершему Марадоне и показал совместные фото

Пеле признался в любви к футболисту Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Бразилец отметил, что аргентинец был гением и волшебником с мячом в ногах. Он также добавил, что Марадона был для него близким другом, у которого было большое сердце.

Легендарный бразильский футболист отметил, что Марадона был несравненным, и подчеркнул, что на протяжении всей жизни они сравнивали друг друга. Об этом он написал на своей странице в Instagram, и опубликовал несколько совместных фотографий.

Пеле и Диего Марадона (фото: instagram.com/pele)

"Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы могли меньше сравнивать друг друга и больше восхищаться друг другом. Своим уникальным и особым образом ты научил нас, что мы должны любить и говорить: "Я люблю тебя" гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: я люблю тебя, Диего", - написал Пеле.

Пеле и Диего Марадона (фото: instagram.com/pele)

Он также поблагодарил аргентинца за все, и отметил, что однажды они будут вместе играть на небесах в одной команде.

Пеле и Диего Марадона (фото: instagram.com/pele)

"Это будет первый раз, когда я с триумфом подниму кулак в воздух на поле, без празднования забитого мяча. Это будет потому, что я наконец смогу снова обнять тебя", - добавил Пеле.

Пеле и Диего Марадона (фото: instagram.com/pele)

Напомним, что в расследовании смерти Марадоны всплыли неожиданные подробности. Стало известно, что он упал и ударился головой за неделю до своей смерти. После этого случая он остался один дома на три дня.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о знакомстве с Марадоной. Украинец назвал своего кумира гением, который дарил улыбки и радость всему футбольному миру.