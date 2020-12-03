Пеле звернувся до померлого Марадони і показав спільні фото

Пеле зізнався в любові до футболіста Дієго Марадони, який помер 25 листопада. Бразилець зазначив, що аргентинець був генієм і чарівником з м'ячем у ногах. Він також додав, що Марадона був для нього близьким другом, у якого було велике серце.

Легендарний бразильський футболіст зазначив, що Марадона був незрівнянним, і підкреслив, що протягом всього життя вони порівнювали один одного. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, і опублікував кілька спільних фотографій.

Пеле і Дієго Марадона (фото: instagram.com/pele)

"Сьогодні я знаю, що світ був би набагато краще, якби ми могли менше порівнювати один одного і більше захоплюватися один одним. Своїм унікальним і особливим чином ти навчив нас, що ми повинні любити і говорити: "Я люблю тебе" набагато частіше. Твій швидкий відхід не дозволив мені сказати це тобі, тому я просто напишу: я люблю тебе, Дієго", - написав Пеле.

Пеле і Дієго Марадона (фото: instagram.com/pele)

Він також подякував аргентинцю за все, і зазначив, що одного разу вони будуть разом грати на небесах в одній команді.

Пеле і Дієго Марадона (фото: instagram.com/pele)

"Це буде перший раз, коли я з тріумфом підніму кулак у повітря на полі, без святкування забитого м'яча. Це буде тому, що я нарешті зможу знову обійняти тебе", - додав Пеле.

Пеле і Дієго Марадона (фото: instagram.com/pele)

Нагадаємо, що в розслідуванні смерті Марадони спливли несподівані подробиці. Стало відомо, що він впав і вдарився головою за тиждень до своєї смерті. Після цього випадку він залишився один вдома на три дні.

Раніше головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про знайомство з Марадоною. Українець назвав свого кумира генієм, який дарував посмішки і радість всьому футбольному світу.