Пекельний дрес-код: окупанти в Маріуполі загнали вчителів у середньовіччя

У Маріуполі заборонили жінкам-педагогам, які працюватимуть у школах з 1 вересня 2023 року, використовувати косметику та фарбувати волосся.

"У маріупольських школах з першого вересня запроваджено пекельний дрес-код. Для вчителів-жінок заборонено фарбувати волосся, використовувати косметику (будь-яку), одяг носити тільки похмурого сірого кольору класичного типу. Зачіска коротка, але не "їжак". Для довгого волосся — кінський хвіст, чи гуля", - пише Андрющенко.

Є також правила для чоловіків-педагогів. Їм не можна носити бороду, а на уроки потрібно чисто виголитися та обов'язково - в класичному костюмі з краваткою.

"Привіт, СРСР. Ми так сумували за тобою (насправді — ні). Якщо чесно, це так тригеріт і змушує згадувати... нескінченно довгі тижні покарань за порушення дрес-коду учнем... Але це були 1980-ті. Тепер, 21 століття, але Маріуполь хтось виштовхнув назад у середньовіччі", - додав радник мера.