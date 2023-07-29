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"Без прикрас та монтажу": у мережі показали хроніки "мертвого" Маріуполя

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Маріуполь, Субота 29 липня 2023 12:30
"Без прикрас та монтажу": у мережі показали хроніки "мертвого" Маріуполя Росіяни повністю зруйнували Маріуполь (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Місто Маріуполь російські окупанти майже повністю зруйнували. У мережі з'явилися хроніки "мертвого" міста - колишньої перлини Донецької області.

Відео опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

На кадрах можна побачити історичний центр Маріуполя - проспект Миру від Театрального скверу до вулиці Торгова.

"Я покажу вам Маріуполь, якого більше немає. Хроніки мертвого міста без прикрас та монтажу. З вікна автобуса", - написав він.

Зокрема, на відео можна побачити зруйновані будинки місцевих жителів. До того ж не видно жодної вцілілої будівлі.

До того ж з вікна автобуса видно багато вантажної техніки, яка рухається містом.

&quot;Без прикрас та монтажу&quot;: у мережі показали хроніки &quot;мертвого&quot; Маріуполя&quot;Без прикрас та монтажу&quot;: у мережі показали хроніки &quot;мертвого&quot; Маріуполя&quot;Без прикрас та монтажу&quot;: у мережі показали хроніки &quot;мертвого&quot; МаріуполяУ Маріуполі показали будинки, які зруйнували окупанти (фото: скриншот)

Додамо, що російські військові розпочали жорстокі бої за Маріуполь 24 лютого 2022 року - в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Відтоді окупанти буквально стерли місто з лиця землі. Знесені будинки переробляють у в бетонну крихту, яку застосовують для будівництва доріг.

Місцеві кажуть, що роботу у місті знайти можна, але вибір невеликий. В основному люди розбирають завали, ставлять вікна і прибирають сміття.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі виявили ще одне стихійне поховання мирних жителів.

Також ми писали, що в Маріуполі окупанти відкрили серед руїн будинків нічний клуб.

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Маріуполь росіяни