"Без прикрас та монтажу": у мережі показали хроніки "мертвого" Маріуполя

Місто Маріуполь російські окупанти майже повністю зруйнували. У мережі з'явилися хроніки "мертвого" міста - колишньої перлини Донецької області.

На кадрах можна побачити історичний центр Маріуполя - проспект Миру від Театрального скверу до вулиці Торгова.

"Я покажу вам Маріуполь, якого більше немає. Хроніки мертвого міста без прикрас та монтажу. З вікна автобуса", - написав він.

Зокрема, на відео можна побачити зруйновані будинки місцевих жителів. До того ж не видно жодної вцілілої будівлі.

До того ж з вікна автобуса видно багато вантажної техніки, яка рухається містом.

У Маріуполі показали будинки, які зруйнували окупанти (фото: скриншот)

Додамо, що російські військові розпочали жорстокі бої за Маріуполь 24 лютого 2022 року - в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Відтоді окупанти буквально стерли місто з лиця землі. Знесені будинки переробляють у в бетонну крихту, яку застосовують для будівництва доріг.

Місцеві кажуть, що роботу у місті знайти можна, але вибір невеликий. В основному люди розбирають завали, ставлять вікна і прибирають сміття.