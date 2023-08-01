Адский дресс-код: оккупанты в Мариуполе загнали учителей в средневековье

В Мариуполе запретили женщинам-педагогам, которые будут работать в школах с 1 сентября 2023 года, использовать косметику и красить волосы.

"В мариупольских школах с первого сентября введен адский дресс-код. Для учителей-женщин запрещено красить волосы, использовать косметику (любую), одежду носить только мрачного серого цвета классического типа. Прическа короткая, но не "ежик". Для длинных волос — конский хвост, или гуля", - пишет Андрющенко.

Есть также правила и для мужчин-педагогов. Им нельзя носить бороду, а на уроки являться нужно чисто выбритыми и обязательно - в классическом костюме с галстуком.

"Привет, СССР. Мы так скучали по тебе (на самом деле — нет). Если честно, это так триггерит и заставляет вспоминать... бесконечно долгие недели наказаний за нарушение дресс-кода учеником... Но это были 1980-е. Теперь, 21 век, но Мариуполь кто-то вытолкнул назад в средневековье", - добавил советник мэра.