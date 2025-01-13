Педіатр розповіла, що дитина має вміти робити у 1 місяць

Перший місяць життя - період адаптації усіх систем до автономного існування. Тому треба забезпечити малюку оптимально комфортні умови, щоб адаптація пройшла успішно. Також варто знати, що повинна вміти робити дитина у такому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
За словами лікаря, до кінця першого місяця малюк стане набагато більш уважним і чутливим, ніж було при народженні. Поступово дитина почне рухати своїм тілом більш плавно та з більшою координацією, особливо підтягуючи руку до рота.
"Ви зрозумієте, що він слухає, коли ви говорите, спостерігає за вами, коли ви його тримаєте, і час від часу рухає власним тілом, щоб відповісти вам або привернути вашу увагу", - додала експерт.
Навички руху:
Навички зору та слуху:
Нюх та дотики
Педіатр зазначила, що у віці 1 місяця дитина буде спати від 14 до 17 годин на добу. Для багатьох немовлят це виходить до 15,5 годин, з 8 до 9 годин нічного сну та 7 годин денного сну.
Однак 1-місячні діти зазвичай не сплять багато годин поспіль. Нормальним є нерегулярний режим сну немовлят від народження до 3 місяців.
Щодня дитина обробляє величезний потік інформації від всіх органів чуття - тому дуже важливо забезпечувати їй необхідні відчуття.
Також не варто боятись, що занадто багато носите дитину на руках, адже дитині це дуже потрібно - тактильні відчуття, рух у просторі, тепло. Все це впливає на розвиток та відчуття безпеки.
Пізніше, коли дитина зможе сидіти та повзати, то перебування на руках у дорослих ставатиме все менш актуальним.
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